Naya Fácil alzó la voz tras ser culpada por la derrota de Karina Oliva en la RM

Luego de la sorpresiva derrota de Karina Oliva por la Gobernación de la Región Metropolitana, las redes sociales rápidamente buscaron a una culpable de esta situación, siendo Naya Fácil el principal blanco de críticas e insultos.

Ante esto, la trabajadora sexual decidió alzar la voz y dejar en claro que ella no tuvo nada que ver en los malos resultados de la candidata de Comunes.

Te puede interesar: Consejero Regional de la UDI renunció tras denuncia de acoso sexual

Recordemos que ambas personajes protagonizaron un Instagram Live hace unas semanas, instancia donde la candidata fue duramente cuestionada y criticada en las redes sociales por decir que su hija de 13 años la admiraba por sus videos.

"Dejen de culparme por la derrota de Karina, todos queríamos que ganara ella! No es mi culpa que la mayoría no hayan ido a votar por el candidato que preferían, las cifras de personas que fueron a votar eran super bajas, sin dudas Karina es y será la mejor", escribió Naya en Twitter.

Te puede interesar: ¡Infeliz! Ministro Paris lanzó denigrantes dichos contra el personal médico de Santiago

"De nuevo en Twitter, encuentro que ya basta de culparme no quería hablar antes pero la mayoría de personas no fueron a votar y ahí están todos los resultados, todos queríamos que ganara Karina, pero yo no tengo la culpa de su derrota, ella era la mejor sin duda", agregó después en una de sus historias.