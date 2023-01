Naya Fácil acudió a la PDI acusando discriminación por ser mapuche

La popular influencer nacional, Naya Fácil, reveló durante las últimas horas que está sufriendo discriminación por ser mapuche, por lo que decidió ir a PDI. "Estoy recibiendo un hostigamiento de una señorita hace varios meses ya", señaló.

En esa misma línea, indicó que "es un hostigamiento constante y es súper triste porque llega un momento donde te hostigan tanto que te hacen pensar que tú estás mal, que tú tienes que hacerte algo. Y yo de nuevo casi recaí, a lastimarme quizás, como antes. Llevo harto tiempo aguantándome un hostigamiento hacia mi nombre, hacia mi pasado, hacia mi cuerpo, hacía cómo me expreso, cómo hablo, hacia las cosas que hago".

"En un momento dije ‘para qué estoy en esta Tierra entonces’, porque uno empieza a creer esas cosas. Y te lastiman mucho psicológicamente y ese dolor a veces es mucho más fuerte que los golpes. Ese dolor te deja traumas. Yo lo sé porque sufrí mucho bullying de chica. Se burla porque soy mapuche, se burla por mis padres, se burla de mi violación, se burla de mi físico, se burla como hablo", indicó la popular chica de redes sociales

"Tengo todos los mensajes que he recibido de ella en mi WhatsApp e Instagram. Es increíble la obsesión. Es triste recibir esto de una mujer, se ha luchado tanto. Ustedes pueden decir las cosas que quieran de mí, pero nunca he tratado mal físicamente a una mujer, ni un sobrenombre, nada. Puedo tener problemas con alguien, pero nunca descalifico, nunca a nadie porque eso no se hace", agregó.

Finalmente, la influencer aprovechó la instancia para exponer que “mañana mismo iré con todas mis pruebas a la PDI para denunciarla por el tremendo hostigamiento que estoy recibiendo. Lo único que busco es que esta persona me deje en paz y como sabe que tengo razón, se escondió y cerró su Instagram. Pero ojo, no olviden su cara ni su nombre".