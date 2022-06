Naya Fácil aclaró los rumores sobre su posible voto al "Rechazo" en el Plebiscito

La influencer buscaba saber si era verdad que la Nueva Constitución iba a quitar las propiedades en nuestro país.

Naya Fácil aclaró sus dudas.

La siempre controvertida influencer nacional, Naya Fácil, nuevamente generó un total revuelo en el mundo de las redes sociales tras consultar sobre el proceso constituyente.

A través de sus historias de Instagram, la joven consultó si era verdad lo que le decían algunos usuarios, afirmando que debía votar “Rechazo” porque sin iba por el “Apruebo”, le quitarían sus tres propiedades, lo que causó su temor.

“Me han dicho que si llega a ganar el Apruebo, uno no puede tener más de dos propiedades. Yo actualmente tengo tres. Así que voy a leer eso y si llega a ser así, yo voy a votar Rechazo. De verdad, porque qué injusto, que injusto que me pase eso, o sea ¿una propiedad de las mías va a pasar al Estado? No. Yo voy a votar rechazo si es que eso llega a ser verdad”, señaló la influencer en la red social, provocando diversas reacciones tras caer en la mentira.

La joven pidió ayuda a sus seguidores quienes rápidamente le explicaron de qué se trataba el apartado sobre las propiedades en la Nueva Constitución, donde en ningún punto señala que se quitarían propiedades o que habría un límite de propiedades por persona, ya que es una noticia falsa. “Me quería meter a twitter y lo primero que veo mi nombre, que hice o dije ahora”, señaló en otra historia ya que sus dichos la posicionaron como lo más comentado del día en la red del pajarito.

Luego, la joven compartió historias donde dejó en claro que se estaba informando sobre el tema, como cuando vio el noticiero de Mega donde abordaron el tema de las propiedades. “Justo el tema que me interesa ver”, expresó, corrigiendo posteriormente sus dichos.

“Yo nunca dije que iba a votar Rechazo, solo hice una consulta por el tema de las propiedades, que cuál convenía más, solo eso”, cerró.