Natthy chilena se aburrió de las mentiras y confesó que realmente le chupó el ano a Luis Jara

Tras varios meses en silencio, la trabajadora sexual decidió volver a referirse al tema que provocó que el cantante saliera de vacaciones obligadas a Miami.

La trabajadora sexual, Natthy Chilena, ocupó sus redes sociales para romper el silencio sobre su noche de pasión con el cantante nacional Luis Jara, al cual le habría "chupado el poto", según ella.

En aquella oportunidad, el artista negó todo y anunció medidas legales: "A mí esta huea de esta niña que inventa toda esta lesera, a mí me viene y me va. A mí no me importa, yo me río. Lo que pasa ahí es que quien no se ríe es mi familia", comentó Jara tras viralizarse el incidente.

Además, destacó que él no es el protagonista de ese momento. "Lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hueas que no conozco. Yo sé lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto", explicó a la prensa.

En esa misma línea, el artista comentó en esa oportunidad que "si yo alguna vez fui a una despedida de soltero, no se la tengo por qué explicar a la opinión pública, si es que a mi familia, porque tengo 55 años. Así que que vengan 5 o 10 o 20 pendejos a reírse de lo que hice o no hice a mí me importa una raja. Mi vida entre cuatro paredes la hago como yo quiero".

Y todo era verdad...

Tras varios meses sin hablar de la polémica, la misma Natthy volvió al ruedo en redes sociales, tras responder una pregunta sobre este curioso incidente con el artista.

"Sí, pero ya pasó poh, ese cuento es viejo", confirmando que todo lo que se vio y se dijo era real.