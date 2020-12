Natalia Valdebenito se lanzó contra Piñera tras "autodenuncia" por andar sin mascarilla

Rabia e indignación causó la actitud del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien se paseó sin mascarilla en la localidad de Cachagua, Región de Valparaíso, para luego "autodenunciarse" por la situación.

El hecho generó una serie de reacciones en el mundo del espectáculo y la política, donde uno de los rostros que aprovechó la instancia para criticar el gesto del Mandatario fue la comediante Natalia Valdebenito.

"No hay cómo defender ni justificar este desastre. Este circo de medidas cruzadas. “Autodenuncia” porque no hay cómo sostener tamaño idiota. Que se acabe Piñera y su élite. No les basta con tener todo, al parecer tienen que reírse de nosotros para que les valga la pena", fue lo que comunicó la artista en su cuenta personal de Twitter.