Natalia Valdebenito se defiende ante críticas por burlarse de persona con discapacidad

La humorista reconoció su error en su programa de radio

Natalia Valdebenito enfrentó este fin de semana una dura polémica en redes sociales luego de responder a un usuario que se refirió a los graves incidentes registrados en la región de La Araucanía.

“No es racismo ni fascismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!”, escribió un usuario a la comediante en Twitter.

La artista decidió responder el tuit, adjuntando una imagen del joven. “Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado”, publicó Valdebenito.

Rápidamente la publicación comenzó a viralizarse y generar críticas, puesto que en la descripción de la cuenta del cibernauta se decía que se trataba de una persona en situación de discapacidad.

Luego de algunos minutos, Natalia decidió borrar la publicación. “Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué”, escribió en un nuevo tuit.

Este lunes en la mañana la comediante utilizó su tribuna en la radio online Súbela, donde ofreció disculpas a la persona afectada, pero también reconoció que “tengo juicios y prejuicios en contra de la gente que es de derecha y ligada al fascismo, eso lo tengo que asumir como parte de dar la cara”.

“Me equivoqué y yo lo asumo. (Pero) No hice nada más que tratar de feo a una persona, no le corté el pelo en la pantalla, no le quité el sueldo, no le puse una pistola en la cara, no le grité en su cara nada más que algo que tenía que ver con su físico, y que ese fue mi error. Tampoco me confundo y tampoco creo haber hecho algo más”, afirmó Valdebenito.

Para finalizar la comediante afirmó que “Yo le pido disculpas a la persona porque me nace. No le pedí disculpas de manera cercana porque no lo es y me parecía que era poco honesto de mi parte, porque sólo había sido reírme de su físico, y lo que se transformó o lo que él logró con esto, es mucho mayor en mi contra, así que no veo por dónde haya que equilibrar las cosas y sólo pido disculpas por mi error”.