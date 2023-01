Natalia Valdebenito dejó la escoba tras su presentación en los Premios Caleuche

Una ácida presentación humorística presentó la comediante nacional Natalia Valdebenito durante la entrega de los Premios Caleuche, ocasión en la que lanzó varios "dardos" a diferentes personajes públicos del país. Luego de agradecer a Chile Actores por la invitación, la artista comenzó a repasar a Cristián Warnken, líder de Amarillos por Chile.

“Llega colado igual que los actores y actrices a cualquier parte, firma la hueá que le pidan dónde no lo invitan”, mencionó. A su vez, sacó aplausos en el Teatro Oriente al decir que “todas tenemos una Paz Bascuñán en la vida“.

Otra aludida en su rutina fue Cecilia Bolocco, a quien utilizó para referirse a la polémica protagonizada por la Miss Universo 1987 en noviembre pasado, cuando fue acusada de “gordofobia” durante un Live.

“La gordofobia es el terror a la gordura. Es como cuando Evelyn Matthei ve a Michelle Bachelet”, lanzó. “Mis amigos y amigues me dijeron que para qué iba a venir si me podían funar. Pero ya estoy funada, me funan todos los días o una vez al mes como mínimo”, agregó.

La comediante galardonada @ValdebenitoNata se presenta en los #PremiosCaleuche2023 para hacernos reír y reflexionar. Seguimos premiando las mejores interpretaciones de la temporada en cine, series, teleseries y comedia. Únete a la transmisión en vivo por @tvn @adnchileradio pic.twitter.com/bYgVLdaE3T — Premios Caleuche (@PremiosCaleuche) January 30, 2023

“Por lo mismo puedo hablar de los funados”, agregó, tras lo cual aludió directamente a Nicolás López. “Espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas. No más abusos, no más revictimización”, lanzó.

Finalmente, la comediante habló sobre las “transformaciones” físicas de algunas personalidades. “Hay que tener mucho cuidado o sino en cualquier momento se van a parecer al Chino Ríos o al alcalde Carter. O ‘Carter’ como dijo hoy el ridículo y sinvergüenza de Parisi. O también se pueden terminar pareciendo a Cata Pulido… ah no, esa es otra transformación y peor todavía”, cerró.