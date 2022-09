Natalia Valdebenito criticó a Rodrigo Sepúlveda por sus dichos durante el 11/S

La humorista nacional Natalia Valdebenito consideró como “una falta de respeto a la memoria” el actuar del periodista Rodrigo Sepúlveda durante la jornada del pasado domingo 11 de septiembre, cuando lanzó duras críticas en contra del Presidente Gabriel Boric tras participar en el acto de conmemoración por los 49 años del Golpe de Estado.

“Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoración (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro. Pero cuando se te mueren 3 compatriotas (…) producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexión y un ‘párele’ a esta situación”, dijo Sepu en las pantallas de Mega.

Sus dichos, que acabaron siendo Trending Topic en redes sociales, fueron recogidos por la humorista quien tildó la crítica como “una falta de respeto a la memoria” en una fecha tan importante para el país.

“No sorprende de un rostro más que un periodista. Hacen show con la empatía, pero en verdad no les importa nada ni nadie más que el status, la selfie con la fan, y la seguridad que lo están escuchando para alimentar su ego. Sigamos con la reina”, ironizó.

Captura Twitter

Luego, la ex Club de la Comedia aseguró en su perfil que “me quedo con los que sienten. Con quienes lloran hoy. Con los que creen en la mirada y no se asustan con un abrazo”. “Me quedo con la memoria y con quienes sufren por ella. Con las mujeres luchadoras gritando justicia. Con quienes no están, con esos me quedo”, cerró.