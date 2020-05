Comunas sin Estado: La explosión de la narco beneficencia en Santiago

Un Gobierno que olvida a la ciudadanía, termina despertando al lado oscuro de los barrios: el narcotráfico territorial en la Región Metropolitana.

La pandemia por Covid-19 ha generado muchas complicaciones al inestable Gobierno de Sebastián Piñera, donde destacan la crisis hospitalaria, las manifestaciones por el hambre y la inseguridad que se ha apoderado del país, con el aumento de la delincuencia y la explosión del narcotráfico en los barrios más humildes de Chile.

A pesar de hacer efectiva la distribución de “2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media necesitada”, diversas autoridades locales y vecinales plantean que el anuncio es tardío y que en estas semanas la “narcobeneficencia” se ha instalado en los barrios.

“No se ha respetado la cuarentena ni menos el toque de queda. Los pasajes de los traficantes, donde ellos venden, parece Meiggs. El día de la madre fue atroz: lleno de gente en todos lados y ellos repartiendo cosas. Todos estos tipos se vienen a aprovechar de nosotros”. señaló una dirigenta vecinal en el sector El Castillo de La Pintana, quien se muestra inquieta por cómo el narcotráfico, en medio de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, se fortalece en su comuna.

Ana relata que ya no se trata solo de los eventos especiales en que siempre aparecen con una “generosidad” deslumbrante: Navidad, Fiestas Patrias, bingos para la recolección de dinero para costear el gasto en enfermedades. Ahora están en el cotidiano: antes que el municipio llegue donde una familia afectada por coronavirus con ayuda, “Los Cucos”, “El Yuyi”, “El Rulo”, o cualquiera de los líderes locales, aparecen primero con cajas de mercadería, guantes, mascarillas y lo necesario para mantener el aislamiento.

“No nos gusta la idea, pero nosotros no tenemos los recursos para decirle a un vecino que no acepte. Aquí la gente recibe ayuda y después los defienden. Así funciona. Nosotros los conocemos tanto, son gente que uno conoce de chicos, a las familias de cuando llegaron acá y de repente ellos empezaron con el narco y no han parado. Andan en vehículos caros, compran parcelas en Reinaco o Villarrica y compran el silencio con carne y fideos”, explicó.

Según la vecina, hay varias personas que no aceptan la colaboración, pero hoy, recalca, cada cinco casas hay una familia cesante y así no se puede mantener mucho tiempo la resistencia.

“Ellos quieren apoderarse de las sedes vecinales, utilizan redes sociales. Se basan en las películas que están viendo. Lanzan fuegos artificiales a metros de la comisaría y no les pasa nada. Ellos mandan”, reclama con amargura. “Acá hay chicos buenos, inteligentes. Nada respetan. Uno pasa con los hijos encerrados para que no se tienten”, agregó.

El reclamo de Ana es respaldado por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien afirma que han recibido denuncias sobre grupos ligados al narcotráfico entregando canastas básicas y material clínico.

“Nosotros tenemos un plan de ayuda. Cada vez que nos informan sobre un caso llegamos con una caja de mercadería y asistencia sicológica a la familia para enfrentar la situación, pero ha habido sectores donde los narcotraficantes están llegando primero, eso es así. Buscan parecer solidarios, compran conciencias”, detalló.

La inquietud de Pizarro es que “esto va a durar un par de meses y eso hace a las personas más vulnerables. Es muy difícil para las personas no caer en la tentación porque el Estado no está llegando. Donde está ausente el Estado, estas bandas crecen”.

Alcaldes respaldan las acusaciones

“Es conocido que prestan dinero, financian equipos médicos y hoy tenemos información no confirmada, pero con alta credibilidad, respecto a que están llegando a los vecinos con ayuda económica en estos momentos de crisis. Con alimentos”, detalló el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Su par Felipe Delpín consigna que una situación similar se vive en La Granja, donde el municipio intenta no aflojar con la asistencia a los pobladores para evitar que el territorio sea conquistado por los traficantes.

“No hemos tenido denuncias en estos días, pero siempre el narcotráfico, en tiempos ‘normales’, ha estado entregando ayuda a los vecinos. Es una forma de actuar de ellos. Con mayor razón deben estar haciéndolo en esta época, porque con eso compran voluntades, lealtades, por lo tanto, es una situación que a mí me preocupa bastante”, expresa.

La alcaldesa Carolina Leitao, de Peñalolén, precisa que hasta hoy “no han llegado denuncias” sobre una intervención específica de los narcos por el COVID-19, “lo que no significa que no exista”.

Retomando el relato de Ana, la dirigenta señaló que “en La Pintana tenemos pasajes y familias completas en sitios de 12 por 12, imagínese cómo son de pequeñas esas casas, cómo se vive ahí. En Santiago de Nueva Extremadura, las casas son enanas y hay más de una familia con todos cesantes. ¿Cómo uno les dice ‘no, esperen, no reciban esa ayuda que es como la botellita envenená’? Cuesta mucho”, sentencia.