Nano Calderón reveló inédita conversación con su padre desde prisión

“Mientras peleábamos nunca lo amenacé con matarlo, porque nunca tuve la intención de atentar contra su vida, sí lo insulté”, explicó el joven.

Finalmente ocurrió. Luego de todo el escándalo que protagonizaron durante las últimas semanas, el joven Nano Calderón Argandoña entregó su versión sobre la pelea que protagonizó con su padre Hernán Calderón Salinas.

El joven relató que mantuvo contacto con su progenitor luego del incidente del 11 de agosto.

“Nunca antes había tenido este tipo de conflicto con él (Hernán Calderón Salinas), llevábamos una relación súper buena, típica de padre e hijo, íbamos al campo juntos, yo siempre lo admiré mucho”, explicó. A su vez, admitió que: “Doy un tiro desde el baño hacia el escritorio de la habitación, un lugar específico donde no había rebote ni daño a terceros”.

“Mientras peleábamos nunca lo amenacé con matarlo, porque nunca tuve la intención de atentar contra su vida, sí lo insulté”, agregó. Por su parte, el episodio del ascensor tuvo su explicación, cuando “Nano” se tomó una foto frente al espejo y se la envió a uno de sus contactos por WhatsApp.

“Mientras iba en el ascensor me fijé que tenía sangre en las manos, sin saber si era mía o de mi papá. Abro la cámara del celular y la pongo contra el espejo, apunto hacia mi hombro y tomo la foto para ver si tenía sangre en la espalda. A ese departamento fueron unos psicólogos y psiquiatras a verme. Y luego de eso entré a una clínica psiquiátrica (El Cedro)”, explicó.

“Respecto de los hechos que ocurrieron y que terminaron con la agresión a mi padre, fueron producto de la rabia, de la ira. Sí tengo un problema con el control de impulsos. Yo no llamé a mi papá, sólo hablé con él estando ya recluido en la cárcel, ahí lo llamé desde un celular que me facilitó Gendarmería y le pedí disculpas. Sobre la pericia psiquiátrica que se me iba a practicar en el Servicio Médico Legal, no la autoricé por indicación del abogado. Quiero agregar que me gustaría seguir con mi tratamiento y que estoy muy arrepentido”, cerró Nano.