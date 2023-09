Nano Calderón le regala un scooter eléctrico a víctima de asalto

Indignación provocó el robo de un scooter eléctrico en plena vía pública a un hombre que, usándolo, se dirigía a su hogar en Conchalí.

Fue así que, mientras Chilevisión entrevistaba a la víctima de este impactante asalto, apareció Hernán "Nano" Calderón, quien realizó un generoso gesto con el hombre.

Y es que el hijo de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón le regaló un scooter eléctrico a quien fue víctima del asalto.

"No es justo que alguien te arrebate algo que compraste con esfuerzo, no sabíamos que íbamos a estar en vivo, pero te quise hacer un regalito, según me dijeron este es mucho mejor que el otro scooter”, dijo Calderón, agregando que “Mi propósito con esto es alivianarte un poco el mal rato que ha sido”.

Le robaron el scooter andando en plena calle

Por medio de una cámara de seguridad se pudo ver cómo fue el robo a Cristian Insunza, trabajador que se dirigía a su hogar en su scooter eléctrico.

Cuando le quedaba media cuadra para llegar a su casa, un sujeto a bordo de un automóvil sacó la mitad de su cuerpo por la ventana del copiloto, arrebatándole el scooter a Cristian.

“El sujeto sacó la mitad del cuerpo para sacarme el scooter. Iba a 20 k/h. No sé cómo sacó la mitad del cuerpo para agarrarlo, pero si hubiera caído mal o hubiera venido un auto, hubiéramos contado otra historia en este momento”, comentó la víctima.

Por su parte, el padre del joven afirmó que “se pudo haber pegado en la cabeza o haber quedado con lesiones graves. Nos asustamos bastante con mi señora cuando él nos llamó y nos dijo que nos habían robado el scooter”.