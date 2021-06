"Nanai": Pamela Jiles se aburrió y respondió los ataques de Gabriel Boric

La diputada del Partido Humanista salió al paso de las críticas del candidato presidencial del Frente Amplio.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, ha sido el blanco predilecto de Gabriel Boric durante los últimos días, donde ha cuestionado su capacidad y lo mal que le hace a la política nacional junto a su pareja Pablo Maltés.

La también periodista indicó al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red que "sigue habilitada la posibilidad de que yo llegue a la papeleta. Está claro que no estoy en ninguna primaria. Y no puedo creer que no haya una sola primaria de la oposición. Todos excluyeron a todos".

"Si hay algo que quedó claro, frente a la opinión pública, de una manera patética, es que todos excluyeron a todos. Yo creo que la clase política no ha entendido nada, no la ven venir. No ven la señal clarísima de unidad, que hay un solo candidatos, pero yo sigo teniendo esa esperanza, por lo tanto seguiré en el limbo presidencial", agregó.

Además, cuando le preguntaron sobre un reciente tuit del diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, Jiles indicó que: "Sí, eso dijo. Lo leí. En esta oportunidad me parece que hay un valor superior de por medio, que es la gobernación de la Región Metropolitana, que no es solamente la gobernación de la Región Metropolitana, sino que es qué Chile queremos".

En esa misma línea, la parlamentaria agregó que esta en modo "paz y amor en este momento. ‘Nanai’ los dichos que sean, porque me parece que hay efectivamente un objetivo superior que es la gobernación de la Región Metropolitana, y me parece que más que afectar a mí o a Pablo Maltés, esos dichos u otros podrían afectar a la gobernación metropolitana de Karina Oliva, por lo tanto, lo único que tengo que decir respecto a eso es ‘amor, amor, nanai, siento amor’".

"Yo lo viví como una derrota, a mí me dolió. No le dolió a Pablo, pero a mí efectivamente me dolió. Y me dolió, entre otras cosas, porque creo que yo lo hice muy mal. Me vino como la autocrítica y eso siempre es doloroso; mirarse y ver que uno pudo haber hecho cosas mucho mejor. Comunicar mucho mejor la expectativa. Creo que generé esta expectativa que los analistas de la plaza repetían y yo no tuve la capacidad de comunicar bien cuáles eran las expectativas y por qué", sostuvo.

Finalmente, para cerrar con sus palabras, Pamela Jiles confesó que "yo creo que me pasé de la raya en algunos momentos de la campaña, en el fragor del combate, pero creo que tengo ya 60 años y de repente debería ser capaz de medirme más. No sé cuánto afectó eso a Pablo Maltés. Puede que nada, puede que cien".