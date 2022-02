Muni de Viña del Mar se querelló contra ex funcionarios de Virginia Reginato

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “las personas que desmantelaron nuestra ciudad tienen que responder por sus hechos”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, en conjunto con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, presentaron una querella criminal en contra de tres ex directivos de dicha entidad durante la administración de Virginia Reginato.

La edil busca que se investigue el otorgamiento de finiquitos por cerca de $150 millones que no debieron haberse pagado. La acción fue interpuesta por el ex fiscal y abogado Carlos Gajardo, quien asumió el patrocinio de la CMVM, precisando que involucra a “tres ex directivos de la corporación por finiquitos millonarios que se extendieron en su favor, que se auto otorgaron en definitiva, sin que se concurrieran los requisitos legales”.

De esa forma, se defraudó al organismo que administra la Educación y Salud municipal de Viña del Mar “en aproximadamente 150 millones de pesos, dineros que creemos no debieron haber sido pagados y constituyen un artilugio para defraudar a la Corporación”, explicó el abogado.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó tajante que “las personas que desmantelaron nuestra ciudad tienen que responder por sus hechos”.

Sin perjuicio de ello, la jefa comunal destacó que el municipio sigue trabajando en su gestión de acuerdo al programa realizado en conjunto con la comunidad viñamarina.

“Estamos muy contentas del trabajo que en tan solo seis meses hemos entregado a la ciudad de Viña del Mar. Estamos a punto de entregar un Centro Radiológico; hemos dado la bienvenida al Teatro a Mil, después de 29 años en que nunca pudo tocar los suelos de la comuna; tenemos de vuelta eventos de corte mundial como la Copa Davis y también diferentes panamericanos que hoy día se están realizando en nuestras playas; la apertura del Palacio Vergara después de 12 años de su cierre”, detalló.

“Son cosas muy importantes y afectan de alguna manera a nuestra ciudad. Por eso, nuestro equipo jurídico, mientras nosotras trabajamos, se hará cargo de que aquellas personas respondan”, cerró.