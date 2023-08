Hace algunas semanas se hizo viral en redes sociales el video de una mujer que decidió bajarse de un avión por estar sentada al lado de una persona que "no era real". En el registro la mujer grita de pie, situación por la que pidió disculpas.



El registro ocurrió en un vuelo de American Airlines que se dirigía desde Dallas a Orlando. La mujer llamada Tiffany Gomas decía en el registro que "les digo ahora mismo, ese hijo de pu… de ahí atrás no es real. Y pueden sentarse en este avión y pueden morir con él o no. Yo no voy a hacerlo ".



Tiffany reapareció en Twitter aclarando lo ocurrido y pidiendo disculpas por su accionar, sobre todo porque en el vuelo habían niños. "Quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Fueron completamente inaceptables" , señaló.



Luego la mujer agregó que "angustiada o no, debería haber tenido el control de mis emociones. Y ese no fue el caso (...) todos tenemos malos momentos, algunos son mucho peores que otros, y el mío fue captado por la cámara para que todo el mundo lo viera varias veces".



También comentó que si bien se ha reído con varios de los memes que han hecho sobre su impás en el avión, también ha sido muy invasivo y poco amable. "No sé qué haría sin el amor y el apoyo de mis amigos y familiares".



"Ojalá pueda usar esta experiencia y hacer un poco de bien en el mundo, y eso es lo que pretendo hacer. Espero que ustedes puedan aceptar mis disculpas y así yo pueda comenzar a seguir adelante con mi vida " mencionó finalmente.

I apologize and take accountability for my actions, they were uncalled for. My very worst moment was captured on video. Although the memes have been amusing, the flipside has been cruel. I’m thankful for my friends and family for supporting me through this. This experience has… pic.twitter.com/0AfQcaEzj0