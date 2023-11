Procedente de Concepción en la Región del Biobío, una mujer encendió las redes sociales en debate. Esto luego de que la joven subiera un video Tik Tok donde contaba que contrató a un guardaespaldas para que la acompañara a hacer sus compras a La Vega. La anécdota de la muchacha fue apoyada por algunos y criticada por otros, quienes señalaron lo exagerado de la medida.



Toda una experiencia



La mujer muestra a un hombre vestido de manera formal junto a ella. Comentó que su guardaespaldas es un profesor de artes marciales mixtas (MMA) y que cobra sus servicios por hora y que depende del trámite.



En el metraje relató su experiencia: “Me fue a buscar (tenía la mansa camioneta). Hasta me ayudó a guardar las cosas que compraba. Y luego me ayudó a entrar todo”.



En la descripción del clip señaló que “fue una excelente experiencia, me sentí segura en todo momento”. Además, agregó: “La vida es muy corta y frágil como para no invertir en seguridad, así que los que querían machetearme la oreja tendrán que pensarlo dos veces”.

El video de Tik Tok se convirtió en tendencia rápidamente, acumulando diversos comentarios de los usuarios que iban desde el apoyo hasta la crítica. “Que buena idea, yo no hago nada sola porque me da miedo”; “A lo que hemos llegado para poder salir”; “Lo haría realmente”, fueron algunos de las respuestas a la experiencia de la mujer.