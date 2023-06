Un lamentable suceso sufrió una mujer identificada como Dominique Belén, quien denunció en redes sociales la brutal golpiza de la que fue víctima por parte de un hombre, quien la agredió mientras estaba en una bencinera en la comuna de Renca.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió imágenes captadas con su teléfono celular y por las cámara de seguridad de la bencinera, las que muestran las agresiones que sufrió Dominique a manos del sujeto, quien fue identificado como Juan Francisco Maldonado Maturana.

La víctima relató a BioBioChile que todo ocurrió el pasado 13 de junio cuando llegó hasta bencinera y le tocó la bocina al vehículo que estaba delante de ella para que avanzara en la fila. Ante esto, el conductor del auto se bajó a golpear su espejo retrovisor.

"Esto me ocurrió cuando llegué a cargar bencina y estaba la camioneta adelante mío. Le toqué la bocina y el señor se baja de su camioneta y me golpea el espejo retrovisor", contó, agregando que "me dice 'andai apurada mar… con…, ¿Querí que te saque la con…?' Y en eso me bajo para grabarlo y me golpeó con combos, tirones, me tiró el pelo y tira mi celular".

Ademas, Dominique Belén lamentó que "en todos los otros autos había puros hombres, y ninguno se bajó. Nada de eso". "Nadie me ayudó. Tal y cual como se muestra en el video, yo sola fui a administración de la Copec a conseguir el video para poder ir hacer la denuncia", añadió.

La mujer ya realizó la denuncia ante la Fiscalía, además de constartar lesiones en una Unidad Policial.