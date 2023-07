Mujer rancagüina se hizo viral tras aterrarse en el teleférico de Santiago

Una mujer rancagüina se volvió viral en redes sociales en los últimos días, debido a su reacción al subir al teleférico de Santiago. La madre terminó aterrada tras salir de paseo con sus hijos.

El divertido momento fue grabado por su propia hija, quien luego lo publicó en su cuenta de TikTok.

En la descripción del video se podía leer: “llevas a tu mamá rancagüina al Teleférico de Santiago”.

Desde un comienzo, a la mujer rancagüina se le escuchó decir frases como: “De dónde me afirmo”, “No quiero mirar”, “Que atroz esta cuestión”, “Es que no me afirmo”.

Una de sus hijas le reprocha en modo de broma: “¿No que mi papá tenía vértigo?”, mientras la madre seguía dando muestras de miedo.

“Ya po, si te traje para disfrutar”. se le escuchó decir segundos después a la muchacha, mientras el resto solo se reía.

El video se llenó de reacciones de otros usuarios. Muchos aseguraron comprender el pánico de la mujer.

“El teleférico ahora es una taza de leche, en los 90’s se sentía el verdadero terror”, “Yo estaría igual que esa mujer”, “Vivo en Santiago y cuando fui estaba igual que ella”, “Nunca más me subo me da crisis de pánico”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El teleférico de Santiago es uno de los panoramas imperdibles que ofrece la capital en vacaciones de invierno. Actualmente, está disponible con precios accesibles.

Revisa el video de la mujer rancagüina