Mujer que tiene "sugar daddy" 42 años mayor se llena de duras críticas por diferencia de edad

David y su mujer, Jackie son un matrimonio que ha desatado una lluvia de críticas en las redes sociales por su considerable diferencia de edad, él tiene 70 años y joven solo tiene 28.

La pareja se conoció gracias a una aplicación de citas hace siete años, mientras ella recorría su país natal, Filipinas. El hombre es un estadounidense y consiguió tener varias citas con Jackie antes de regresar al país gringo.

Al poco tiempo, se percató que estaba totalmente enamorado de la bella mujer, por lo que volvió tres meses después para reencontrarse con el amor.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, relató David al canal de YouTube Love Don’t Judge.

Matrimonio con 42 años de diferencia

La mujer revela que creen que es su abuelo

Jackie reveló que decidió juntarse con él en una cafetería, a pesar de que no había revisado ninguna de sus fotos: “No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. (La cita) fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”.

Finalmente, viajaron hasta Estados Unidos para concretar su matrimonio allá: “fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí -EEUU-. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, contó la joven

“Tengo 28 años y mi marido 70. La gente cree que es mi abuelo, pero estamos enamorados”, reafirmó Jackie.

La mujer, además de tener toda esta historia, es tiktoker, y ha utilizado esta red social para narrar detalles de su relación: “muchos dicen que es mi sugar daddy, dicen que busco tarjetas verdes (residencia permanente en EEUU), oro y un abuelo afortunado. Pero no me afecta porque no es verdad”.

“Ha mejorado mi vida dramáticamente. Desde que nos conocimos, no podría estar más feliz. Si dos personas se aman y quieren pasar la vida juntas, la edad es solo un número”, complementó el David, quien se veía muy enamorado.