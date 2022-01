Mujer funada en Maitencillo habló tras protagonizar polémico viral en redes sociales

“Por supuesto que quizá no fue la forma, me salí de madre”, señaló la protagonista del video viral en el matinal Mucho Gusto de Mega.

La mujer más famosa de Maitencillo.

Fue el video más visto del fin de semana. Bernardita, quien se volvió viral durante las últimas tras la viralización de un material grabado en Maitencillo en donde reclama contra un grupo de turistas, se refirió al registro que se difundió a través de redes sociales.

En el mencionado registro, se ve a la protagonista que ingresa a un restaurante e increpa a un unos veraneantes, a los que exige que se vayan del lugar.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer indicó que “me descontextualizaron de lo que me pasó. Yo he ido mil veces, y toda mi familia ha ido a hablar con él (dueño del local) , han ido a hablar con el alcalde. Esto viene desde hace mucho tiempo”.

“Nosotros tenemos ese lugar, vamos ahí a Maitencillo hace años y somos una familia que veraneamos todos juntos y siempre hemos tenido tranquilidad. Ahí, donde está ese restaurante, había un bosque. De repente como que empezaron a cortar los árboles, y dijeron un día que iban a poner un kiosquito para vender café. Entonces el un kiosquito se terminó convirtiendo en un Estadio Nacional”, expresó.

De igual manera, indicó que “tuvimos mucho tiempo peleando con el dueño anterior, que era un prepotente, que era pesado y todo terminaba en la playa frente a la casa de nosotros, con el carrete (...) Era el baño del lugar, siempre haciendo ruido, siempre con la música a todo chancho”.

“Este año, supimos que iba a empezar esta cosa. Yo fui en diciembre a hablar con él y le dije que por favor se ubicara porque estaba todo el día con la música a todo chancho, pero me empezó a hablar puras tonteras”, expuso.

“Pero el otro día fui porque ya era como mucho. Para empezar esta pegado a mi casa, no hay un cortafuegos, no tiene los metros correspondientes para estar al lado de mi casa, se agrandó para adelante, y además tiene una terraza hacia la playa (...) Es una invasión de verdad que no corresponde”, señaló.

“Yo partí al restaurante muy enojada, me salí de mis casillas. Pero no porque yo quería pelear con la gente del restaurante”, expresó. “Yo quería hablar con el dueño, pero se escondió y se hizo el tonto”, afirmó.

Además, indicó que trató de explicarle a la gente que le pasaba a ella, pero que “la gente me empezó a decir ‘ándate’, estaban felices con la música. Y me empezaron a tratar mal, y yo realmente me defendí. Por supuesto que quizá no fue la forma, me salí de madre, no tengo idea, no era la idea, yo tengo personalidad, qué sé yo”.

Tras esto, Diana Bolocco le indicó que “es súper importante escuchar tu versión, el tema es que la forma ensucia el fondo”.

“Ya, por supuesto, la forma ensucia el fondo, yo hago el mea culpa, no correspondía, estoy de acuerdo”, expresó la mujer, agregando que “a mi me da lata por mis niños, todos estos memes”. Finalmente, Bernardita indicó que “no debería haber dicho todas esas brutalidades, fuera de contexto”.