Mujer denunció que sufrió fractura de cartílago tras un PCR mal hecho

La afectada sufrió la fractura total del cartílago tras un test mal realizado y ahora deberá operarse de urgencia.

Una pesadilla está viviendo Claudia Serran, mujer oriunda de Santa Cruz, Argentina, quien deberá someterse a una operación luego que un PCR mal hecho le provocara una infección en la nariz y la posterior pérdida del cartílago.

La joven señaló que el hisopado no se realizó como ella esperaba y tras varios meses finalmente su vida cambió para siempre, ya que ahora debe someterse a una cirugía de reconstrucción con urgencia cuyo valor supera los mil 800 dólares (casi un millón y medio de pesos chilenos).

En declaraciones al medio El Caletense, la mujer denunció que “me llamaron para tomar un servicio de una señora que estaba a punto de fallecer y los hijos no daban más con su cuidado. Tomé el trabajo con un compañero, que se hizo el hisopado en un hospital y el mío lo hicieron en un laboratorio privado en el cual cobraron diez mil pesos (cerca de $79 mil chilenos) y lo pagó la hija de la señora”.

Luego Serran señaló que con las horas la nariz “me empezó a picar. Al pasar los días el malestar persistía, pero el doctor me dijo que era normal… Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente”, explicó.

“La zona de la nariz se me había puesto roja, así que decidí ir al hospital. Tenía aproximadamente cuatro o cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal”, contó Claudia sobre la evolución de la herida.

Pero la situación se complicó cuando los médicos le recitaron medicamentos que derivaron en otros problemas.

“No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos”, dijo.

Pero a Claudia no solo se le cortó el cartílago divisorio de las fosas nasales, sino que además se contagió de COVID-19.

“Me tuvieron aislada 10 días, según ellos en tres días me derivaban porque me tenían que hacer de forma urgente la reconstrucción del cartílago”, relató.

“Yo siempre he trabajado de lo que sea y puedo pagar una parte de la operación. El doctor me dijo que si sigo así puede subir (la infección) al cerebro y morir”, cerró.