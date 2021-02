Mujer denunció abuso sexual cuando era atendida en Hospital de La Florida

Un grave caso de abuso sexual quedó al descubierto la tarde del pasado martes en los pasillos del Hospital Eloísa Díaz de La Florida, luego que un tecnólogo médico fue acusado de masturbarse mientras le tomaba una radiografía a una paciente, quien quedó en profundo estado de shock.

El hecho se desarrolló después que la mujer de más de 50 años sufrió un golpe en su mano con un fierro obligándola a dirigirse al Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida.

La víctima llegó hasta el recinto asistencial y, según su testimonio, se atendió con un médico para revisar qué lesión afectaba a su mano.

El profesional, le solicitó radiografías de antebrazo, hombro y clavícula izquierda, para así llegar a algún diagnóstico. Por ello, debió dirigirse al área de Imagenología.

Allí la recibió S.J.M., tecnólogo médico de 30 años, quien cometió el delito tras pedirle que se pusiera de espalda para tomar las radiografías.

“Me indicó que me tomaría imágenes por la espalda. Ahí es cuando se demora más de lo normal. Al comienzo me estuvo hablando del procedimiento, y de manera repentina este se calla, y sentí algo raro que me presionaba sobre mi trasero y pensé que era su celular”, declaró la víctima.

Luego, detalló que el acusado comenzó a tocarla indebidamente, lo que la dejó paralizada. La mujer dijo que S.J.M se masturbó, eyaculó en su ropa y le realizó tocaciones.

“Luego comencé a sentir sus manos en mi espalda, cuello, senos y vagina, lo cual me dejó en shock. Comencé a sentir algo caliente y húmedo que cae en mi cuerpo (…) Me sentí vulnerada y sucia tras la situación que estaba viviendo -este eyaculó sobre mí-, por no poder defenderme ya que mi molestia del brazo me lo impedía”, contó.

En paralelo una tecnóloga médica que se encontraba en una sala contigua, escuchó gritar a la víctima de forma desesperada por lo que acudió a ayudarla.

Según la declaración de la profesional, vio a la víctima salir de la habitación en la que era atendida con manchas en su vestido, mientras que el acusado tenía semen en sus pantalones.

Al ver la situación, funcionarias del hospital ayudaron a la mujer que sufrió una descompensación ya que se encontraba muy afectada.

Personal de Carabineros llegó al lugar y detuvo al tecnólogo acusado, quien pasó la madrugada del 3 de febrero tras las rejas.

Tras esto, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones retiró el vestido y las ropas de S.J.M que se encontraban manchadas con evidencia biológica.

Declaración del hospital

La situación no quedó ahí según la familia de la víctima. La hija de “M” declaró que el director del recinto, el doctor Rubén Gennero, le explicó a la familia que el hospital no era responsable de lo ocurrido y se habría exculpado diciendo que el trabajador era de una empresa externa.

Al respecto, Gennero repudió el hecho ocurrido y afirmó que como hospital están apoyando a la víctima con sesiones, tanto de psiquiatría, como un seguimiento al estado de su brazo.

Sus palabras contrastan con lo explicado por la familia de la víctima, que incluso declaró que se les entregó un ticket de no pago de estacionamiento, el que sintieron que tenía como fin bajarle el perfil a la situación.

Gennero, sin embargo, señaló que “desde el punto de vista legal como representante del Hospital presentamos la denuncia a la Fiscalía por el delito de abuso sexual ocurrido dentro del Hospital (…) en pandemia hemos requerido bastante apoyo de empresas externas, y este extrabajador correspondía a una de ellas”.

Según el director del recinto, S.J.M. comenzó a trabajar en el recinto a partir del 1 de diciembre y el equipo médico afirmó que el acusado no habría presentado signos de alarma anteriores.

Finalmente, se informó que S.J.M. fue desvinculado del hospital, como también de la empresa externa que presta servicios al recinto.

Según información entregada por la Fiscalía Oriente, tras su formalización el acusado quedó con prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Por ahora, el Ministerio Público estimó 120 días para la investigación.