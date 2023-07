Mujer creía tenía una relación con Mel Gibson: Era una estafa

Una mujer española fue estafada por un tipo que se hacía pasar por Mel Gibson, ella juraba que el actor le enviaba mensajes.

Ya se ha vuelto muy común que estafadores intenten engañar a usuarios de internet haciéndose pasar por celebridades del cine o la música.

En este caso, uno de estos timadores se hizo pasar por el actor Mel Gibson, quien es reconocido por sus papeles en "Corazón Valiente" o su gran trabajo en "La Pasión de Cristo".

La mujer española asegura que ella tenía una relación con el actor, ya que él le enviaba constantemente mensajes con interés amoroso "No sé por qué me siento atraído por ti y te echo de menos cada vez que no estás cerca de mí", son algunas de las declaraciones que mandó el supuesto"actor".

La mujer juraba que hablaba con Mel Gibson

Los problemas comenzaron cuando la mujer "confirmó" que el actor era efectivamente Mel Gibson al ver que su foto de perfil correspondía a la que ella veía en las películas.

"Me empezó a mandar mensajes directamente a mí, al principio me extrañó que alguien tan famoso hablase conmigo", comentó la mujer al medio Cuatro al Día.

Además, agregó que "me habla todas las noches, me cuenta las películas que ha grabado y con los actores que ha estado".

El estafador le había asegurado que en julio estarían juntos, pero tras varias conversaciones logró estar segura de que era todo un engaño.

A diferencia de otros casos, acá el estafador no logró concretar el engaño y no pudo robar dinero a la mujer.