Motorista venezolano entrega insólita respuesta tras ser fiscalizado

Una insólita respuesta le entregó un motorista venezolano a una periodista de Chilevisión, el hombre fue fiscalizado en la comuna de San Joaquín.

Tras ser retenido por personal de Carabineros, el sujeto quiso conversar con la reportera Paulina Padilla de Contigo en la mañana.

El diálogo de la periodista y el motorista

“¿Qué pasó? Al parecer no anda con licencia”, le preguntó la notera.

“Soy extranjero, no tengo licencia”, indicó el hombre.

La periodista volvió a preguntar, impresionada: “¿Nunca la ha sacado o no la tiene acá?”

“No tengo licencia, porque no tengo papeles chilenos. ¿Cómo voy a tener licencia?”, replicó el motorista venezolano, un poco molesto.

La comunicadora se vio en obligación de decirle “Pero usted que no puede andar sin la licencia acá”.

“Sí, pero es la suerte de todos los días”, replicó el hombre.

"¿Lo habían fiscalizado anteriormente? ¿Qué le dijeron ahí?", insistió Paulina Padilla.

"Me hicieron una infracción, pensé que podía retirar la moto alguien con licencia, pero me dijeron que no, que me la van a quitar", comentó el sujeto.

Te puede interesar: Delincuente mandó fuerte mensaje a la hija del repartidor de gas que mató

Tras explicar que llegó a Chile hace un año, la periodista le consultó sobre el tiempo que lleva trabajando como delivery. Esto último, considerando que vestía el uniforme de una de estas empresas.

“No, yo no trabajo de delivery. Uso esta chaqueta para el frío no más. Voy al trabajo”, respondió el sujeto.

Intrigada por las respuestas del entrevistado, Monserrat Álvarez compartió una consulta desde el estudio: “¿Pero él tiene claro que no puede andar sin documentos? No puede manejar”.

“Sí, lo tiene claro. Sabe que no puede, de hecho le van a quitar la moto ahora”, respondió Padilla, mientras el motorista se acercaba a los carabineros.

Consultados sobre el caso, desde la institución policial aclararon que “nunca ha obtenido licencia, él tiene nacionalidad venezolana, presenta un carnet venezolano y no ha obtenido nunca licencia, por lo tanto se le retira de circulación y a él se le cursa una infracción y queda citado al Juzgado de Policía Local”.