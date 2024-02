Tras su bullada salida de Colo Colo, y mientras se preparaba para abandonar el país con destino al fútbol paraguayo donde jugará a préstamo toda la temporada, Darío Lezcano criticó duramente al técnico Jorge Almirón por no permitirle continuar en el Cacique, y fue Daniel Morón quien le respondió con todo al atacante.

"No entiendo por qué no me dieron la oportunidad. Porque jugué 45 minutos contra Liverpool, no hice gol, pero hice la asistencia y me sentía muy bien. El entrenador me quería ver, me vio, entrené en el segundo equipo siempre. Pero cuando la semana pasada me sacó del equipo, ahí ya dije: 'acá se terminó'", fue la controversial queja del jugador.

Como era de esperarse, rápidamente hubo respuesta en el Monumental, donde el gerente deportivo respaldó la decisión de Almirón: "No es mi labor tomar las palabras de un jugador que se está yendo, con un técnico que está recién llegado, porque las evaluaciones nosotros las hacemos al final". "Cada técnico tiene fiel independencia acá en este club de tomar las decisiones", afirmó Daniel Morón.

En esa línea, aseguró que como dirigencia "somos los encargados de poner los jugadores a disposición de ellos y cada uno de los técnicos tiene la posibilidad de tomar o no algún jugador". "A medida que ellos entienden el trabajo que hacen durante la semana", remató el histórico exguardameta colocolino.

Cabe mencionar que tras no convencer con su rendimiento al nuevo entrenador de Colo Colo, Darío Lezcano disputará toda la temporada 2024 bajo condición de préstamo en el Club Tacuary, con lo que volverá a jugar en su país luego de 17 años en el extranjero, donde tuvo pasos por Suiza, Alemania, México y Chile.

