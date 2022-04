Montserrat Ballarin habló sobre el cariño que le tiene al Presidente Gabriel Boric

Cuando la carrera presidencial estaba desatada en nuestro país el año pasado, una inédita confesión salió a la luz por parte del ahora Presidente Gabriel Boric Font. El Mandatario le reveló a Don Francisco que se le declaró a Montserrat Ballarin cuando era menor de edad en el programa “Las caras de la moneda”.

En pleno diálogo, Boric contó la primera vez que le rompieron su corazón. “Esto debe haber sido el año 2001, yo creo, y yo estaba en esa época, en esos tiernos 14 o 15 años, perdidamente enamorado de una chiquilla que seguramente muchos de ustedes conocen”, afirmó para referirse a la actriz de cine, teatro y televisión.

Montserrat Ballarin y Gabriel Boric.

“Ella era dos años menor que yo, pero hoy día es actriz, se llama Montserrat Ballarín, y me acuerdo de que fui a su casa un día de lluvia, como que decidí decirle, después de haber pensado y sufrido”, relató Gabriel ante Mario Kreutzberger.

“Era muy tímido y fui…Mojado entero. Me recibe en la mampara de la casa y yo le digo: 'Montse, te tengo que confesar que estoy -no me acuerdo la palabra exacta- perdidamente enamorado de ti'”, indicó.

En ese momento los medios fueron detrás de Monserrat, quien a través de historias de Instagram respondió a este hecho con simpatía. “Jajajajajjaa pero candidato!! La amistad jamás será una sentencia de muerte. Y usted está muy vivo”, aseguró. Ahora la protagonista de Pobre Novio, asistió al programa de Julio César Rodríguez, Síganme los buenos, donde se refirió su amistad con Gabriel Boric.

Monserrat Ballarin guarda mucho cariño por Gabriel Boric

"Nos conocimos desde chicos, éramos compañeros de colegio, toda la vida. Al Gabriel le tengo mucho cariño, él era de una generación más arriba", reveló. "Siento mucha admiración por él. Lo encuentro un tremendo ser humano, muy inteligente, con mucha voluntad, entonces solo desearle lo mejor. Realmente es muy emocionante. Yo voté por él", cerró la actriz