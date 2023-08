Monserrat Álvarez y Rodolfo Carter discutieron en pleno matinal

Monserrat Álvarez le realizó un duro descargo al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien estaba expresando su molestia por el “caso Fundaciones” en el matinal Contigo en la mañana.

“¿Sabe qué, alcalde? Usted también es autoridad. Hemos hablado acá que hay un tema con las fundaciones, pero Contraloría también está viendo cosas de su municipio. Acá hay un tema de las fundaciones, pero también hay un tema de las corporaciones y pueden caer en el mismo saco”, lanzó la conductora del programa.

“A usted le están examinando algunas corporaciones en Contraloría, pero ustedes como alcaldes, si quieren de verdad que la política sea bien vista, deben ser los primeros en decir ‘terminemos con las corporaciones’, pero resulta que hoy hay un alcalde detenido (Torrealba). Aquí es súper fácil tirar la pelota con las fundaciones, pero me gustaría escuchar a los alcaldes en ejercicio hablar sobre las corporaciones”, aseguró la periodista.

El alcalde de La Florida no se quedó callado y contestó: “Bueno, usted ha hecho una larga exposición, pero ha cometido una serie de inexactitudes que no cuadran con la realidad. La Contraloría tiene la facultad para auditar todas las corporaciones (...) usted es una periodista honesta y tendrá que saber que todas las corporaciones pueden ser auditadas y tener observaciones, y luego esas observaciones pueden ser levantadas o no. En el caso nuestro, hemos respondido a las observaciones, por tanto no tenemos problemas. Distinto es un caso como el de Vitacura”.

“Hay que tener harto cuidado...”, alcanzó a decir Carter, antes que Monserrat Álvarez le disparó una nueva pregunta. “¿Usted está de acuerdo con que existan las corporaciones?”, le consultó la comunicadora, esto no detuvo al alcalde y continuó: “Déjeme terminar, porque no corresponde mezclar peras con manzanas. Las corporaciones tienen que ser fiscalizadas, pero acá nunca hemos tenido una causa penal, distinto es lo de Vitacura o lo que ocurre en otras comunas”.

“En materia de salud, los municipios vamos a seguir cumpliendo una función fundamental. Yo le quiero contar, Monserrat... probablemente usted no sé si ha estado en un servicio de urgencia de un consultorio, pero funcionan desde el 1 de enero de todos los años y nosotros contratamos, pero el sueldo lo paga el Minsal. Si usted viene el 1 de enero y está cerrando, dice ‘la municipalidad no cumple’. ¿Sabía usted que el Minsal, en el 2016, transfirió los recursos para los sueldos de los trabajadores en noviembre? ¿Cómo se pagan los sueldos entre enero y noviembre? Las municipalidades tienen que estar permantemente sacando plata de otras cuentas para solucionar eso. Y eso genera desorden”, afirmó Carter.

Monserrat Álvarez se lanzó con todo

“Si usted me pregunta si quiero corporaciones, ojalá que el Estado se haga cargo...”, dijo el jefe comunal antes que la conductora lo volviera a interrumpir.

"El municipio se puede hacer cargo sin tener corporaciones. Quizás la Contraloría hoy tiene más atribuciones, pero no tiene la misma injerencia administrativa que tiene un municipio", señalo Monserrat Álvarez.

"Monse, yo estoy de acuerdo con usted, no voy a pelear con usted, pero a partir del 1 de junio las corporaciones tienen que licitar todo por mercado público. Todo.", insistió Carter.

Finalmente, discusión llegó a su fin cuando la periodista contestó: "Qué bueno, porque ahí está reafirmando lo que yo le digo: las corporaciones han sido una caja oscura durante la última década".

"Monserrat, no estamos en desacuerdo", finalizó el edil.