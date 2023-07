Monserrat Álvarez y JC Rodríguez se enfrentaron en pleno matinal

Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez fueron protagonistas de un pequeño enfrentamiento, la mañana de este miércoles en el matinal Contigo en la Mañana.

Todo comenzó cuando estaban hablando sobre el caso de un guardia que agredió, sin motivo aparente, a un joven en un mall en Viña del Mar. Los periodistas tuvieron una diferencia de opinión y se lanzaron con todo para defender su posición.

Julio César afirmaba no encontrar correcto que les exigieran a los clientes mostrar sus pertenencias o boletas cuando sonara una alarma, sin contar con la presencia de Carabineros.

Pero Monserrat y Roberto Cox no estuvieron para nada de acuerdo con la opinión del conductor y comenzó el enfrentamiento, mientras que el periodista comentaba que “el que nada hace, nada teme”.

“Prefiero que la tienda tenga harto control para que no haya un ‘mechero’ a mi lado”, señaló la comunicadora.

Te puede interesar: Diputados aprueban proyecto para que el Frente Amplio pida perdón por el caso convenios

Pero, el "Jc que le dicen" es muy porfiado y siguió insistiendo que “el control tiene que realizarse sin pasar a llevar los derechos civiles. Y no tiene doble lectura”.

Monserrat muy molesta, continuaba diciendo que no creía que mostrar una boleta sea “pasar a llevar” los derechos civiles. Ninguno de los dos daba su brazo a torcer, lo que hizo que el debate se pusiera más tenso.

“Perdóname, pero me siento responsable de este programa porque lo hemos construido durante cuatro años… Señor, señora: si usted en el vértice de una tienda le piden que abra su bolsa y que muestre boleta, no lo haga, que llegue Carabineros”, indicó JC.

Monserrat respondió otra vez: “Julio, pero si la discusión…. No te hagas el…”, pero se arrepintió.

“A ver, no nos confundas. No, ojo ahí. Julio, lo que estamos diciendo es otra cosa… Y lo pusimos en una nota, la ley es clarísima y el Sernac lo dijo: las tiendas no tienen derecho a pedirte la boleta”, aseguró la conductora.

“No, si he escuchado todo el rato que dicen que ‘yo no he hecho nada, entonces nada temo, abro la cuestión…’. No poh”, señaló indignado por su lado Rodríguez.

Monserrat, decidió dar fin a la discusión afirmando que “la ley dice una cosa, lo que nosotros estamos discutiendo si estamos de acuerdo con que eso cambie”.