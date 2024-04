Monserrat Álvarez se va con todo en contra de Alessandri en debate sobre Carabineros: “¡No se meta en temas de feminismo!”

Durante la jornada la periodista Monserrat Álvarez se fue con todo en contra de Jorge Alessandri en pleno debate sobre el atentado terrorista en contra de tres funcionarios de Carabineros en la Araucanía. El diputado se refirió a las manifestaciones que se realizaron en contra de Carabineros durante el Estallido Social y abordaron materias de seguridad y recursos con los que cuentas los funcionarios de esta institución.

“Yo hago la diferencia entre el presidente Boric con los parlamentarios del FA y el PC. Una cosa es el aprendizaje del Presidente, pero muchas veces no se ve reflejado en el Congreso” mencionó Alessandri agregando que “todavía parlamentarios de izquierda siguen estando en contra de ciertas cosas que, quizás, el presidente Boric, habiendo pasado por Presidencia, las votaría a favor”. Frente a estas palabras, Álvarez recordó los dichos del abogado.

Álvarez frena en vivo a Alessandri

“Usted había dicho que había que poner más inteligencia, pero no solamente es esperar una ley que se tramite. La inteligencia hay que ponerla ahora y ponerla bien. No es sólo un tema de recursos” dijo en el Contigo en la Mañana. Sin embargo, Alessandri respondió. “Yo doy ejemplos claros: Carlos Retamal, esta preso el asesino; Rita Olivares, siete acusados presos, teniente Sánchez, los cuatro imputados presos (...) ¿Usted cree que cuando pillan a todos estos asesinos de carabineros no están aplicando inteligencia?”.

La periodista complementó. "No, si yo le estoy preguntando lo que usted me preguntó. Usted me dijo que se requiere más inteligencia para que esto no ocurra. Por eso: ¿Qué tipo y quiénes son los encargados de imprimir más inteligencia?" dijo. "La Fuerzas Armadas. Tienen grandes direcciones de inteligencia, y también respaldo político" aseguró el político. "Pero yo le saqué a colación cuán duro fue el golpe para la inteligencia de Carabineros, para la confianza en Carabineros, cuando la gran operación de inteligencia que se hizo en La Araucanía era falsa" lanzó la comunicadora.

Bajo esta misma línea, el abogado dijo que la Operación Huracán había sido un "error" lo que molestó a la conductora que recalcó que fue un "montaje". “Durante meses se cantaba en la calle ‘el violador eres tú’, se usaba una polera en alusión a Carabineros, ¿usted cree que eso no desmoraliza a la flota? Por supuesto que desmoraliza el caso Huracán y la corrupción, pero esto les pega en el punto de flotación, dejaron de postular personas a Carabineros”, apuntó Alessandri.

Tras escuchar esto, Álvarez salió en defensa de famoso canto. “‘El violador eres tú' era contra el patriarcado. No era contra los carabineros, por si acaso. Es un mal ejemplo, no se meta en temas de feminismo. Si usted lo mezcla, pierde fortaleza su argumento”.