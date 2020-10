Monserrat Álvarez protagonizó tenso momento con Daniel Jadue en "Contigo en la Mañana"

La animadora y el alcalde de Recoleta abordaron la situación de Venezuela y Chile en relación a los DD.HH.

Un nuevo round televisivo protagonizó la animadora del matinal "Contigo en la Mañana", Monserrat Álvarez, y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Todo inició luego de abordar la situación de Venezuela y Chile en relación a las violaciones a los Derechos Humanos en ambos países.

"Con el tema de Venezuela hay diferencias al interior del Partido Comunista. Usted ha sido distinto a la valoración de Venezuela en relación a los DD.HH. de lo que es (Guillermo) Teillier, dirigente de su partido", planteó la conductora del espacio.

"No, Monserrat, el partido tiene su posición. Yo le pediría, por favor… mire, no sé desde cuándo Venezuela se convirtió en algo tan importante. A ver, yo le pregunto a usted, por qué…", alcanzó a responder el alcalde de Recoleta, hasta que intervino la animadora.

"Ya, pero no me cambie… para que no peleemos. Respóndame la pregunta anterior: ¿usted tiene diferencias con Teillier respecto al tema de los DD.HH. en Venezuela?»" insistió la periodista.

"No, no hay diferencia. De hecho el PC dice que abraza la universalidad a los DD.HH", respondió el jefe comunal, que inició un áspero diálogo Monserrat.

"Yo a usted, que tanto le interesan los DD.HH. en Venezuela, le pediría que ponga énfasis en los DD.HH. de aquí. Tiraron a un niño al río Mapocho y este gobierno aún no ha sido capaz de querellarse", expresó el alcalde.

Sin embargo, la respuesta de Álvarez no tardó en llegar: "Alcalde, no me impute a mí que no me preocupan los DD.HH. en Chile, porque estamos a viernes".

"Yo hablé de la gente de extrema derecha, yo no sé si usted se considera ahí", insistió Jadue.

"No, sus palabras son ‘no sé si a usted le importan tanto los DD.HH.’ y le quiero decir que sí. Gracias por habérmelo preguntado, porque me está a mí imputando que no me importan tanto los DD.HH. en Chile como en Venezuela. Yo le estoy haciendo una pregunta que es política", cerró el diálogo la animadora.