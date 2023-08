Monserrat Álvarez le paró los carros a exdiputado UDI en pleno matinal

Monserrat Álvarez, la mañana de este día lunes perdió totalmente la paciencia mientras conducía el matinal Contigo en la mañana, en el programa estaban analizando la renuncia "indeclinable" de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social.

La conductora se encontraba hablando y analizando la polémica condición que puso la UDI de cortar puentes con el gobierno y no conversar sobre la reforma previsional y otras temáticas mientras el militante de Revolución Democrática continuara en su cargo.

Pero no contaba con que Giovanni Calderón, ex diputado de la oposición, quien estaba de invitado en el panel, le contestara duramente.

“Tú que eres periodista, entiendes el sentido de la frase, del lenguaje y la forma en que se plantean las soluciones”, le aclaró el exparlamentario.

“Lo que planteó la UDI fue que es imposible un diálogo con el gobierno mientras Jackson estuviera en el Ministerio. Son perspectivas distintas”, señaló.

Pero Calderón, no contaba con que sus palabras generaran la furia de Monserrat, quien acusó que el entrevistado la estaba basureando.

“Ah, entonces yo no entiendo porque soy mujer. Me acaba de decir que yo como periodista no entendí. Yo, y mucha gente en Chile, entendimos. También lo entendió Jackson, que hasta se fue”, contestó muy enojada.

Te puede interesar: Eduardo Fuentes lanza duro descargo por la “danza de millones” del Caso Convenios

Monserrat Álvarez estaba furia

La comunicadora dejó pasar unos minutos y volvió con más furia al ataque contra el exdiputado.

“Tiene que aprender eso, voy a terminar de defenderme. No puede decirle a una persona (eso). Dígame ‘yo no estoy de acuerdo’. Sabe qué, yo soy la conductora y voy a aclarar el punto. Hay reglas, y cuando tenga la palabra, (habla)”, agregó Álvarez.

“Se lo quiero decir claro, acá el tema es un cosa de formas. Cuando yo le digo, en este caso Jackson, usted me dice ‘lo que pasa es que usted no entiende’, en vez de decirme lo que piensa sobre la derecha. Y es muy distinto a que usted comience su argumentación diciendo que yo no entendí lo que había dicho la UDI”, reclamó.

“No te defiendas de alguien que no te ha ofendido… lamento que lo haya entendido así”, le aclaró el ex militante UDI.

“Me parece relevante lo que pasó acá, hablaban de mansplaining y yo no sé lo que es eso. En ningún momento tuve la intención de ofenderte”, concluyó Calderón.