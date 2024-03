El abogado Aldo Duque entregó nuevos antecedentes sobre el caso que denunció en redes sociales, sobre una mujer que señaló que un grupo de personas habría asesinado y realizado un asado con sus familiares. El profesional además expuso un video que comprobaría lo ocurrido y en el cual se escuchó como un hombre, involucrado en la situación, relataba las torturas que les propinaron a las víctimas antes de degollarlas.



Duque, quien es el representante de esta mujer mencionó que los responsables de los asesinatos “son personas que viven cerca del lugar donde habitaba la víctima y su pareja, quienes los siguen, les hacen una especie de encerrona, los mantienen secuestrados donde los someten a torturas, luego los asesinan y finalmente vienen los hechos ya conocidos”.



El abogado señaló en el matinal de CHV que “hay dos personas privadas de libertad y hay un menor en internación provisoria. Ya se estableció, a nuestro juicio, la responsabilidad penal de estas personas (…) son chilenos y, según me indica la familia (hija y hermana de la víctima), las tres personas tenían antiguos problemas con su madre, pero que ellas jamás pensaron que podría llegar a este nivel”.



Luego declaró que “el domingo pasado (cuando dio a conocer el caso en “X”), la hermana fue tratada violentamente en el lugar donde ella vive, fue intentada apuñalar, y de hecho tiene un corte bastante profundo en su cuero cabelludo. Tiene más de ocho puntos en la cabeza. Esto fue previo a la denuncia. Ella dijo que lo iba a hacer público, porque dijo que ‘si no lo hago público, la próxima persona descuartizada voy a ser yo y mi sobrina’. Están muy preocupadas por su integridad física”, contó.



Sobre el episodio de canibalismo, Duque contó que los mismos vecinos vieron lo ocurrido. “Son los propios vecinos los que les dicen que habrían visto sobre parrillas y que, eventualmente, algunas personas lo habrían consumido. ¿Y por qué se habría hecho esto? Porque como estábamos cerca de las proximidades de las fiestas dieciocheras, entonces a nadie le extrañó...”, narró.



Ante este relato, Álvarez le pidió al profesional no continuar con los detalles del caso. “Entendemos, pero sin detalles” pidió. Para luego agregar que “hay una denuncia de vecinos de este supuesto canibalismo y eso lo está viendo Fiscalía. Esto viene como de un rumor y la Fiscalía está viendo el asidero”, cerró.

Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta " mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude" pienso que se trata de una homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto " ¿tiene detalles más precisos?" Su respuesta me petrifica " después de matarlos los…