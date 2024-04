Monserrat Álvarez frena en seco a Álvaro Bellolio en el matinal: “En su Gobierno hubo dos señales” 

La periodista y conductora del Contigo en la Mañana entrevistó al exdirector de Migraciones durante el Gobierno de Piñera, Álvaro Bellolio. En la instancia, la comunicadora frenó en seco al experto que criticó la gestión del actual Gobierno y habló de una nula expulsión de inmigrantes desde el país.

“Venezuela no deja aterrizar aviones. Sí, es cierto, hay que negociar. A nosotros nos tocó y aterrizamos 10 aviones en Venezuela. ¿No se puede? Perfecto: uno, aterriza en Colombia y cruza por tierra; dos...” partió diciendo la el entrevistado que fue rápidamente interrumpido por Álvarez. “Pero ahora ha cambiado”, lanzó la periodista.

Tenso encontrón entre Álvarez y Bellolio

“Petro es amigo de Boric” lanzó Bellolio. “No, Petro es más amigo de Maduro que de Boric. Ese es el problema que tenemos”, dijo la comunicadora. Sin embargo el exdirector respondió rápidamente. "¿Que no se puede? No, se puede, pero no quieren y no tienen capacidad de gestión para hacerlo”.

“Yo no sé si Petro va a aceptar eso” mencionó Álvarez. “¿Cuánto ha defendido Boric a Petro y a Lula? Son amigos, se abrazan”, aseguró el entrevistado lo que descolocó a la conductora. “Boric lo único que ha dicho desde el día uno es que condena la dictadura de Maduro, Petro no la condena. Entonces Petro hoy está más cerca de Maduro que de Boric” manifestó.

“El gran problema de este gobierno es que cuando tiene una dificultad, no hace nada (...) La falta de coraje y voluntad hace que no devuelvan a nadie. Más de 70 mil personas han ingresado ilegalmente por Bolivia desde el año 2022”, expresó Bellolio.

Sin embargo, Álvarez le aclaró que durante su Gobierno también ingresaron inmigrantes. “Perdón, pero en la pandemia entraban y era su gobierno, entonces si cada uno empieza a sacar las cuentas... En su gobierno, de Sebastián Piñera, hubo dos señales. Piñera llamó a los venezolanos. Y en su gobierno entraban entre 600 y 700 personas al día por Colchane” cerró.