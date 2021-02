Monserrat Álvarez "destrozó" a diputado de RN que pidió más recursos para Carabineros

Un tenso momento se vivió durante la jornada de este lunes en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, donde se abordó la muerte de Francisco Martínez, malabarista que fue baleado por un carabinero en Panguipulli el pasado 5 de febrero.

En este contexto, fue la conductora del matinal, Monserrat Álvarez, quien llamó la atención con unas declaraciones sobre Carabineros de Chile, luego que el diputado Jorge Durán (RN) asegurara que a la institución le faltaban recursos.

El parlamentario planteó que Carabineros, en vez de armas de fuego, podía usar pistolas eléctricas que no son mortales. Sin embargo, señaló que para lograr esto falta “inversión y entregarles mejores herramientas”.

Ante esto, Álvarez reaccionó de inmediato. “Perdone, diputado, pero hay un tema de ineficiencia y resistencia de Carabineros a utilizar otros modos menos violentos”, afirmó.

La conductora señaló que la brutalidad policial es una problemática que está afectado a todo el mundo. Además, discrepó con Durán sobre la falta de recursos en la institución.

“No diga que Carabineros no tiene plata para comprar estar armas que no son letales, pero que les servirían. No es por plata, es por ineficiencia, por falta de voluntad”, agregó.

Pero su crítica más dura vino después, cuando recordó el conocido caso de fraude y corrupción de Carabineros, denominado “Pacogate”.

“A mí me da un poco de rabia que diga que es por plata, cuando además se robaron 28 mil millones de pesos en el desfalco de Carabineros. No creo que sea eso, la verdad. Yo creo que es una muy mala justificación”, sentenció.