Monserrat Álvarez dejó plop a todo el mundo con detalle de su intimidad

Este lunes por la mañana en el programa Contigo en la mañana, Monserrat Álvarez dejó plop a todos con un dato que contó al aire.

Todo sucedió cuando en el matinal de Chilevisión hablaban de un video que se viralizó donde un auxiliar de bus le entregaban algunas indicaciones a sus pasajeros. Alguno de esos consejos, era que debían cerrar bien la puerta del baño cuando hicieran sus necesidades.

En ese instante, la periodista quiso hablar y realizó una particular recomendación.

“La gotita mágica. La venden, me dijeron que estaban en Chile, una amiga una vez me trajo. Si tú vas al baño y sabes que vas a hacer del dos, hay dos técnicas: antes de hacer le echas dos gotitas al agua y no hay ningún olor, como que absorbe”, confesó Monserrat Álvarez.

Después, confirmó que “cuando apenas haces, echas dos gotitas y no queda ningún olor en el baño, es maravilloso. Uno debiese, por amor al prójimo, andar con esa gotita, no es muy cara, cuesta 3.990″.

Monserrat Álvarez contó que las había probado

La conductora reveló que ella ya las había probado. “Yo la usé después y es mágica. Uno anda con la gotita en la carterita y más todavía si uno viaja en bus. Te lo juro que funciona”, contó.

Monse también habló que la mamá de su pareja fue quien se las recomendó. “La otra vez que estuve con mi suegra en una misma casa, me la convidó y es mágica. Voy a ser rostro de la gotita ahora”, bromeó la comunicadora.

JC Rodríguez quedó impactado con el dato, pero ahora quiere mostrar la función de las gotitas en pantalla.