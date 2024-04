Monserrat Álvarez se lanza en contra de Carla Jara tras entrevista con JC Rodríguez: "La rabia no te tiene que cegar"

La conductora del matinal de CHV Monserrat Álvarez, se refirió a la entrevista que le realizó su colega Julio César Rodríguez a Carla Jara, tras el polémico quiebre de la ex chica Mekano con el comunicador Francisco Kaminski. En concreto la profesional consideró que no era necesario ventilar esta separación y lanzó una dura critica en contra de la invitada a Podemos Hablar.

En el programa nocturno que se transmitió el viernes 19 de abril, Jara relató el momento en que encaró a Camila Andrade sobre la supuesta infidelidad. "En ese momento estaba muy enojada y furiosa y se me apretó la guata y le pongo 'eres tan tonta, que no te das cuenta de que estás hablando conmigo. Soy la Carla, pero ya con esto me queda claro, que todas las dudas que yo tenía son reales, no puedo creer que seas tan mala gente, de estar metiéndote en un matrimonio'", dijo.

¿Qué dijo Monserrat Álvarez sobre Carla Jara?

“Yo creo que esto le interesa a la gente, porque la gente de televisión forma parte también de tu día a día. Carla siempre ha permanecido en los medios, entonces la gente la quiere mucho. Y Francisco está en televisión desde que era estudiante. Entonces genera mucho interés en las personas” partió diciendo JC Rodríguez sobre la entrevista con Jara.

“Yo creo que el interés no es argumento suficiente. Yo creo que tú eres una persona adulta y puedes elegir qué subes a tus redes y qué comunicas y no comunicas. Ellos tenían la opción de hacer esto algo más piola. Yo no estoy nada de acuerdo”, señaló Álvarez. Bajo esta misma línea agregó que “la rabia no te tiene que cegar, si es que por ejemplo tú tienes hijos. Que tú seas famoso, no implica que lo tengas que ventilar”.

“A uno le da pena, los finales son súper dramáticos, pero lo primero que me surge de esto es qué duro ser el hijo, ver a los papás peleando por redes sociales. Yo creo que uno tiene que actuar maduramente y pensar en el bien superior del niño, aunque te digan que eres celosa, aguantai el chaparrón” mencionó. Sin embargo, Rodríguez la interrumpió y aclaró que “ella lo dice: ‘esto tuvo que haber quedado entre nosotros y nos pusimos de acuerdo en no hablar, hasta que Francisco da una entrevista y dice que nos separamos en buenos términos’”.

Finalmente Álvarez insistió en su argumento. “Bueno, pero si tú no quieres que se ventile, dices ‘sí, nos separamos en buenos términos’. Es la chiva de todos los matrimonios que se separan para que no se metan más en tu vida. Obviamente la embarrá está adentro, pero lo dejas adentro”, cerró.