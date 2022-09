Monito Vidal se cortó el pelo como icónico personaje de Dragón Ball

Un sorprendente cambio de look publicó en sus redes sociales el joven Alonso, hijo de Marité Matus y Arturo Vidal, quien pasó a estar en boca de todos por un nuevo corte de pelo.

Pese a que ha estado envuelto en los problemas que tienen sus padres, por la supuesta lejanía del futbolista con sus hijos, "Monito" decidió que la gente hable de otras cosas sobre su él, así que decidió darle un cambio a su estilo. En esta oportunidad, el hijo del "King" dejó a más de uno con la boca abierta en Instagram, sumando un look de Dragon Ball Z.

Posteo de Monito Vidal.

Más allá que no mostró el resultado final de su cambio de look, el hijo del ídolo del Flamengo no tuvo problemas en regalar una gran pista. Eso, teniendo en cuenta que se tapó el rostro con una imagen de Krilin, el que tiene un característico pelo rapado. Siendo de esa manera, la imagen se difundió rápidamente en las redes sociales, consiguiendo todo tipo de comentarios.

Recordemos que su madre, Marité Matus, sacó a la luz los inconvenientes que tiene con su exmarido. "Uffff!!! Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo nada que hacer!", dijo cuando fue consultada por el presente entre ambos. Todo eso, teniendo en cuenta el "olvido" del futbolista del Flamengo para con su familia en estos meses.