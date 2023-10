Mónica Rincón se defiende de críticas tras hacer pebre enmienda republicana

La periodista Mónica Rincón en el programa Tolerancia Cero destruyó la enmienda sobre contribuciones presentada por el Partido Republicano.

“Suena bien. No más contribuciones a la primera vivienda para ayudar a la clase media. Enmienda republicana. Pero pongamos números”, comenzó diciendo la comunicadora.

“Se dice que como dejan a los inmuebles con sobreprecio fuera de esta enmienda, los más ricos no se van a ver beneficiados. ¿Qué porcentaje queda fuera, según datos del Minvu? Solo a partir de 15 mil UF de avalúo fiscal, 30 mil de avalúo comercial: 0,3% de las viviendas”, señaló.

En esa misma línea, Rincón explicó “o no se están poniendo números o se desconoce qué es clase media. Comprar a 20 años una vivienda de 10 mil UF, que está en el 3% de las viviendas de mayor valor en Chile, exige ingresos mensuales de $7 millones. Alguien, entonces, del 1% más rico de Chile. Con la enmienda ya no pagaría contribuciones”.

“Por una casa de 4 mil UF, que en promedio exige $3 millones de ingresos, se pagan $21 mil mensuales de contribuciones. Poco versus el enorme beneficio que implica para el fondo común municipal”, añadió.

Finalmente, la periodista indicó que “con números en manos, que haya personas de clase media que paguen contribuciones no convierte a este tributo en un impuesto a la clase media. Es justo y es progresivo. El 80% de su recaudación viene del 10% de las viviendas de mayor valor. Un dato más: la mitad de los comisionados que votó a favor de esta enmienda, en su declaración de intereses declaró una vivienda. Solo si a ellos los medimos, el Fisco dejará de percibir $13 millones al año. Ni ellos ni los aquí sentados merecemos este beneficio”.

Mónica Rincón responde a las críticas

Las críticas a través de redes sociales no tardaron en aparecer, pero la periodista no se quedó callada y salió a defenderse.

“Es impresentable lo de @tv_monica deshumanizando a quienes pagan contribuciones”, comentó un internauta.

“¿Deshumanizando? Queeeee? Puse cifras eso es deshumanizar? Te parece Justo que no pague contribuciones un hogar con más de 20 millones de pesos de ingreso? A mí no. Y deja de mentir porque JAMÁS en ningún tema he deshumanizado a nadie”, contestó la comunicadora, quien además respondió varios comentarios más.

No ver los videos completos tb daña.

Nadie dijo que sólo paga contribuciones el 1% más rico

Dije que percibir 7 millones al mes te convierte en Chile en parte del 1% de mayores ingresos.

DATOS, discutamos sobre DATOS.

Si tú me dices que mi dato es incorrecto, lo retiro. Pero NO… — Mónica Rincón González (@tv_monica) October 2, 2023