Mónica Rincón le pegó una monumental "parada de carros" a Henry Boys en CNN Chile

La periodista de CNN Chile se lanzó con todo contra el candidato a la Convención Constitucional que quiere acabar con el marxismo.

Un tenso momento protagonizó la conductora del programa “Aquí Se Debate Prime” de CNN Chile, Mónica Rincón, y el candidato a la Convención Constitucional por el distrito 11, Henry Boys.

Mientras ahondaba en su intención de reincorporar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como “Ley Maldita”, el independiente fue interpelado por la periodista.

“Quiero saber si Henry Boys ve un problema o no que esta Constitución, más allá de las reformas, haya nacido en una dictadura que es algo muy distinto de una Convención Constituyente”, lanzó Rincón.

“O sea había una dictadura, la Comisión Ortúzar la crea, entonces quiero ver si para usted este es un problema de origen o no”, agregó la profesional.

Sin embargo, el ultraderecha tomó rápidamente la palabra y respondió que “bueno, eso ya lleva implícita una afirmación, que es la suya, señora Mónica, pero acá lo importante…”.

“¿No era una dictadura? No, si yo no estoy dando una opinión, estoy dando un hecho. Aquí había una dictadura”, replicó Mónica.

“Bueno, pero déjeme contestar”, detalló Boys, señalando que “acá no estoy hablando del régimen que regía en Chile, estoy hablando de los que hicieron la Constitución”, puntualizó. Luego siguió: “En la Comisión Ortúzar había personas del Partido Radical, como don Jorge Ovalle”.

“Está la persona del Partido Demócrata Cristiano, donde milita su hermana dicho sea de paso, que era don Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans… entonces no me vengan con que esta Constitución la hizo Pinochet”, agregó Henry.

Según el candidato a la Convención Constitucional por el distrito 11, “esta Constitución la hizo una comisión de diez expertos que eran los mejores en derecho constitucional en el país, y esa comisión de expertos fue una comisión transversal”.

“Por supuesto que no estaban los amigos de nuestro señor Barraza”, interpeló al candidato del PC, “que por supuesto usan la violencia como método de acción política, que son los comunistas…”

La reacción de Mónica Rincón

La periodista reaccionó rápidamente a las palabras de Henry Boys, señalando que "quisiera explicarle que, por si no lo sabe, estoy aquí como periodista”. “Yo no me hago cargo ni de cómo milita, ni de cómo vota nadie más que yo misma”, aclaró Rincón.

“No milito, no voto, soy periodista. Así que si me quiere descalificar, yo no respondo por mi familia”, cerró la comunicadora.