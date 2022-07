Mónica Rincón dejó en ridículo a Elisa Loncon en debate constitucional de la PUC

La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, demostró que posee un escaso conocimiento del borrador de la Nueva Constitución, en un debate sobre la plurinacionalidad en la Universidad Católica.

La académica comentó que “en esta Constitución lo que se protege es la propiedad privada. Y yo entiendo, quienes tienen la propiedad privada está resguardada por la Constitución”.

Sin embargo, la moderadora de este encuentro, la periodista Mónica Rincón, intervino en este punto diciendo que: “Elisa, perdón, es que tengo que hacer el punto ahí. Insisto, una cosa es que se respete la propiedad privada, pero a uno le pueden expropiar, aunque uno no quiera”.

Por su lado, Loncon argumentó que “aquí dice, en la norma que se instala acá, va a depender de quien quiera esa expropiación y si no la quiere, no se hace, no la va a realizar”.

Tras estos dichos, la comunicadora enfatizó en que “tengo que ser súper categórica: la expropiación como mecanismo no se contrapone con la propiedad privada. Pero no es efectivo que en la propuesta diga que si uno no quiere, no lo expropian. De hecho, la expropiación implica que, si uno no quiere, le pueden expropiar igual”.

Ante esto, la expresidenta de la Convención aclaró que “se va a crear una comisión presidencial, y dentro de esa, ellos van a instalar un diseño de cuál es la propiedad y cuáles son los mecanismos. Cuando no se puede devolver la propiedad, habrá indemnización”.

La periodista tomó las palabras y comentó que lo que estaba diciendo Loncon era cierto, pero que “a lo que voy es que también se puede llegar al punto en que se decida expropiarle a alguien, aunque una persona no quiera. Y se puede reclamar el precio y se puede reclamar ante tribunales. Solamente estoy haciendo el punto que el mecanismo de expropiación sí puede ir en contra de la voluntad”.

Y el asunto no quedó ahí, ya que la periodista utilizó su cuenta de Twitter para insistir en su postura. “No es efectivo lo que dice Elisa Loncón: expropiación bajo actual o futura Constitución se hace AUNQUE dueño no quiera Que se respete Propiedad Privada no quiere decir que dueño pueda negarse sino que se debe PAGAR por lo expropiado y que ley habilita las razones para expropiar”, agregó.

“Y claro, implica que se puede reclamar ante tribunales. Todo esto (también lo del tuit de arriba) está recogido en la actual Constitución y en la propuesta de Nueva Constitución”, cerró.