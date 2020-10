Mónica Rincón alzó la voz por la baja cifra de mujeres inscritas para las primarias

La periodista de Turner se tomó un "minuto de confianza" en la emisión del programa Tolerancia Cero.

La periodista de CNN Chile y CHV, Mónica Rincón, aprovechó un “minuto de confianza” en el programa Tolerancia Cero para referirse a la poca cantidad de mujeres candidatas a gobernadoras y alcaldesas de cara a las primarias del próximo 22 de noviembre.

El rostro de Turner abordó la situación desde el punto de vista histórico, que se ha visto marcado por la presencia masculina. “Si no hay suficientes candidatas quiere decir que han hecho muy mal la pega”, expresó la periodista.

El momento, que Rincón aprovechó de compartir también a través de su cuenta de Twitter, fue “para protestar por la poca cantidad de mujeres candidatas a las primarias de gobernadores y alcaldes. Específicamente, en el caso de la concertación: 53 candidatos, solo 8 mujeres”.

“¿Por qué lo digo de ellos? Porque si creyeron en la paridad en proceso constituyente, no se entiende; porque si votaron a favor de la ley de cuotas, no se entiende; y porque si no hay suficientes candidatas, quiere decir, que han hecho muy mal la pega”, afirmó en el programa.

“Y esa no es la única cifra preocupante. De los 4.049 parlamentarios en la historia de Chile, solo 109 han sido mujeres; de los 216 ministro de la Corte Suprema, solo 12 (han sido) mujeres", agregó.

De acuerdo a Rincón, esto sucede por la “Crisis del Hombre Mediocre“. Es que para ella cuando “talentosos hombres entran (a la política), entra un lote también que no son tan talentosos como las mujeres que quedan fuera”.

“Cambiemos la óptica: el problema no somos nosotras las mujeres, no es que nosotras estemos subrepresentadas, es que los hombres, dado que no tienen un ADN superior respecto a la política y el poder, no somos nosotras las subrepresentadas, son ustedes los sobrerrepresentados en cada espacio de poder”, cerró la periodista.