Muchas reacciones en redes sociales provocaron las duras palabras de la comunicadora en el programa matutino conducido por Iván Valenzuela. Cuando se discutía el tono comunicacional del gobierno para enfrentar la crisis por el coronavirus, Mónica González apeló a la falta de humildad de Jaime Mañalich en su discurso.

"Si tenemos crisis de confianza es porqué ha habido mentira. Si el Ministro Mañalich se hubiera comportado con un poquito más de humildad, si no tuviera a cuesta la rebaja de las listas de espera de manera falsa... No cuesta nada decir me equivoqué", aseveró la periodista.

Todo lo malo que se ha visto en Chile en el manejo de la crisis sanitaria por Covid-19, se debe a la soberbia de nuestros representantes políticos.

