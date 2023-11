Se aproxima un nuevo proceso constituyente y los recuerdos del pasado plebiscito constituyente se están en el ojo del huracán. Mónica Carrasco, la intérprete de la querida Silvita de Los Venegas, se sinceró acerca de su cambio de visión respecto a su participación en la campaña del “Apruebo” en la fallida propuesta Constitucional.



Los Venegas hicieron una increíble entrada triunfal en la pantalla chica durante agosto del año pasado. Pero aunque sorprendieron a todos, su reaparición (con todo y su elenco original) no era a cuenta de nada. El spot que protagonizó la icónica serie de la TV chilena se alistó en la franja televisiva en apoyo a la propuesta del Consejo Constituyente.



Sin embargo, pasado un año desde el rechazo de la propuesta, la Silvita confesó su cambio de postura. Y, además, afirmó estar arrepentida de haber participado y de meter a Los Venegas en la campaña del “Apruebo”.



La autocrítica de Mónica Carrasco



Durante su participación en el programa Not News (X), la actriz comentó: “Haber apoyado esa constituyente era interesante, pero creo que se hizo no entendiendo lo que los chilenos querían y creo que eso fue grave”.



“No entendí yo, en ese momento, que esa constituyente no era lo que los chilenos querían. Me hago una autocrítica. Fui incapaz de entender que eso no hacía sentido a la mayoría de los chilenos”, aseguró.



Finalmente, Mónica Carrasco llegó a una conclusión. Si bien declaró que este episodio no mancha la historia de Los Venegas, también afirmó que “No deberíamos haberlo hecho”.