Mon Laferte reveló la primera foto junto a su hijo Joel en Instagram

La cantante nacional Mon Laferte anunció el pasado 10 de febrero el nacimiento de su pequeño hijo Joel. “Ya soy mamá”, escribió en aquella oportunidad la artista a todos sus fans. Días después, la cantante nacional compartió imágenes del recibimiento que tuvo en casa, el cual estuvo lleno de colores debido a diversos arreglos florales.

“Ya soy mamá y soy un zombi que no duerme y soy muy feliz”, agregó en esa misma publicación, entregando sus primeras impresiones por la llegada del pequeño, algo en lo que profundizó el pasado domingo con una nueva y conmovedora imagen.

La intérprete compartió una tierna fotografía abrazando a su hijo: “Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada”, redactó.

Asimismo, añadió que “nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas“, se sinceró, contando una anécdota que vivió hace unos días: “no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”, señaló.

Por último, reiteró el esfuerzo que le está poniendo en esta nueva etapa, junto a su pareja, el músico y productor mexicano Joel Orta.

“Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa y soy la más feliz del planeta. ¡SOY MAMÁ!”, cerró su mensaje.