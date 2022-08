Mon Laferte aseguró a la prensa española que el Apruebo ganará el plebiscito

La artista afirmó estar emocionada en que se aprobará el borrador de la nueva Carta Magna. “Siento que estamos a las puertas de crear un país más justo”, expresó.

La reconocida cantante nacional, Mon Laferte, aseguró en entrevista con radio 3 de RTVE, y en medio de su gira musical por España, que a pesar de la “campaña de desinformar” que se ha visto en Chile, la opción Apruebo será la que finalmente se imponga en el plebiscito de salida del borrador de nueva Constitución del 4 de septiembre.

La artista se encuentra por estos días en la nación europea, donde realizará una serie de conciertos en diversas ciudades españolas. Ante eso, ha realizado diversas entrevistas a diversas agencias noticiosas y a la emisora de RTVE, donde nuevamente reafirmó su postura en favor del Apruebo al borrador redactado por los convencionales constituyentes.

“Yo, un poco también a la distancia, porque tampoco vivo en Chile, pero mi sensación es que va a ganar la opción del Apruebo”, afirmó Mon, adelantando que los ciudadanos nacionales terminarán por apoyar los cambios propuestos en el borrador de Carta Magna.

“Vamos a tener una nueva Constitución, que responde más a los tiempos actuales, como piensa el mundo actual. La Constitución que rige hoy al país es la escrita durante la dictadura de (Augusto) Pinochet, entonces yo siento que sí va a ganar”, agregó la artista, quien el fin de semana ya había confirmado que su voto será por el Apruebo, pese a los resultados de las últimas encuestas y sondeos que ponen al Rechazo como la opción ganadora.

“Obviamente hay mucha campaña de desinformar a la gente para que rechacen la nueva Constitución, pero a mí me hace mucha ilusión. Yo siento que estamos a las puertas a crear un país súper más justo, más, no sé (...) me emociona, la verdad. Creo que sí va a ganar la opción Apruebo”, finalizó.