Modelo se cansó de OnlyFans y entró a un convento para reflexionar

Una popular influencer y modelo italiana de OnlyFans, Emy Buono, ha sorprendido a todos debido a una curiosa decisión que tomó luego de vivir una gran polémica personal.

La joven empezó a publicar contenido para adultos a finales del año 2021, y logró su peak de fama a inicios de 2023, cuando realizó un desnudo para celebrar el triunfo del equipo de fútbol Nápoles de la Liga Italiana.

Según consigna el medio Corriere della Sera, la mujer dedicada hasta ahora a OnlyFans, prefirió alejarse de la plataforma debido a una filtración de sus fotos, las que fueron vistas por la familia de su novio.

“La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, contó la modelo en su cuenta de Instagram.

Emy Buono

Modelo entró a un convento

Para poder “reflexionar sobre sus últimos meses”, Emy decidió ingresar el día 22 de agosto a la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento.

Eso si, la joven dejó más que claro que no desea hacerse monja, sino estar en un lugar con silencio y “acercarse a Jesús”. Además, descartó haber sido obligada a tomar esta decisión.

“No quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar”, finalizó.