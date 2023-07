Modelo de OnlyFans generó polémica por su acalorado festejo tras ganar pelea

Una modelo de OnlyFans dejó la escoba en redes sociales luego de festejar de manera muy acalorada su triunfo en el torneo de boxeo KingPyn en Dublín, Irlanda.

Tras vencer a su difícil contrincante, Daniella Hempsley quiso compartir con el público un festejo sin censura: se levantó la polera, comenzó a saltar y mostró desnuda su parte delantera.

La sorpresa de los asistentes y la alegría de sus seguidores fue instantánea, a pesar de eso la joven de 23 años se disculpó en medio de la entrevista posterior a su pelea.

Quienes siguen frecuentemente a la modelo explicaron que, su euforia se justificaría, ya que era su primera victoria en Kingpyn Boxing después de perder en su debut en abril.

A pesar de los buenos comentarios de algunos de sus fans, las críticas no se demoraron en llegar debido a que el evento también pudo haber sido seguido por niños.

Revisa el festejo de la modelo de Onlyfans

Así ha celebrado su victoria la modelo de OnlyFans, Daniella Hemsley, en el torneo de boxeo KingPyn. pic.twitter.com/LAEar37av7 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 16, 2023

Cientos fueron los comentarios que dejaron los internautas en la red social del pajarito, luego que se viralizará el registro del acalorado festejo de la mujer.

"No entenderé nunca éste gesto,mira que hay cosas por las que he sentido alegría en ésta vida y nunca se me ocurrió demostrarlo así, en fin.....", " Bueno, cada uno celebra como quiere, que no quita que sea extraña", fueron algunas de las reacciones.