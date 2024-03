Una modelo de OnlyFans reveló en una entrevista la incómoda situación que vivió al enterarse que su primo se encontraba suscrito a su contenido exclusivo en la plataforma para adultos. Recordemos que las personas que se crean una cuenta en este servicio de suscripción pueden ganar altas sumas de dinero. Un caso cercano, fue el de Camila Polizzi quien habría ganado $25 millones por su cuenta Arsmate (OnlyFans chileno).



A pesar de los altos montos que entrega la plataforma, se han sabido varios casos incómodos para quienes venden contenido. Ese fue el caso de la australiana Sharna Beckman, quien en una entrevista para Yahoo reveló cómo descubrió que su primo le compraba videos y fotografías eróticas. Cabe mencionar que la joven de 27 años aclaró que ella y él eran bastante cercanos desde niños.



¿Qué contó la modelo australiana de OnlyFans?



Beckman relató que tenía una relación cercana con su primo y que incluso conversaban para ponerse al tanto de sus vidas. Así mismo señaló que cuando supo que el hombre de 30 años compró su contenido durante dos meses decidió encararlo y expresarle su molestia. “Intentó decirme que no era él, que en realidad era su amigo, que estaba casado, por lo que no podía usar su propio nombre ni su tarjeta de crédito”, mencionó la modelo.



La situación dejó bastante afectada a la joven. “Honestamente, estaba enferma del estómago y demasiado avergonzada para contarle a alguien sobre esto. No quería causar ningún malestar entre las familias”, agregó explicando que procedió a bloquearlo y sacarlo de todas sus redes sociales.



Por otro lado, la mujer declaró que no sabe si podrá volver a encontrarse con su primo en alguna comida familiar o evento. “Ahora invento excusas cuando se trata de eventos familiares para no ir. Creo que causará algo de drama y que él probablemente lo negará y me hará quedar como una mentirosa”, cerró sobre el tema.