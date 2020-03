Mitos y verdades sobre sacarse los zapatos antes de entrar a la casa para evitar el covid-19

El médico infectólogo de la Clínica Alemana, Pablo Vial, nos aclara si es verdad o mito la medida tomada por casi todas las familias ante el coronavirus y su propagación, ya que muchas de las personas que no han podido permanecer en cuarentena dentro de sus hogares, han optado por dejar sus zapatos afuera de sus casas para evitar llevar el virus a sus casas.

Vial comenta que: “el suelo que uno pisa y los zapatos son una forma de transmisión ni de contaminación de los lugares. No tenemos que psicopatearnos con todo tipo de medidas que no tienen ninguna importancia, porque si no, uno se va agregando tareas y temores. Al final uno termina produciendo pánico. Por eso digo que hay que focalizarse en lo mas importante; lavarse las manos y mantener distancia social”.

“No pasa que el virus este en el suelo. El virus no está en todos lados, pensar así solo nos lleva a entrar en pánico y temor”, añade.

Lo que esta establecido desde el punto de vista epidemiológico son las superficies que están cerca, como una mesa, que puede estar ocupada por varias personas, o las manillas, por ejemplo, que son manipuladas por mucha gente y que se tocan directamente con las manos. Y son las manos las que en definitiva pueden llevar el virus a la superficie y luego uno se pasa las manos por la nariz y la boca.

“Lo único que tendría que pasar es que ande una persona infectada dando vueltas por la calle, tire un escupo al piso, uno pase por ahí mismo luego con los zapatos y de ahí muy luego también uno entre a la casa. Y que después uno toque las zuelas con las manos o la nariz”, puntualiza.