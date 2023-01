Minsal revela la llegada de una nueva variante de COVID-19 en Chile

El Ministerio de Salud realizó su primer Punto Covid de 2023, donde el jefe de Epidemiología del Minsal, Christian García, estuvo a cargo de este encuentro, en el cual se refirió a la llegada de la nueva variante XBB.1.5.

La autoridad señaló que se disminuyó en un 15% los casos positivos de Covid-19, con respecto a la semana pasada. Con respecto a la variante que más preocupa, al ser consultado afirmó que Omicrón es la variante que predomina en un 100% en el país.

“Dentro de eso, hemos visto sublinajes de ella. Lo que vimos a mitad de año es que empezaron a predominar BA.4 y BA.5, y hoy en día la gran mayoría de las secuenciaciones que se hacen en nuestro país son BA.5 y no se ha visto una especial diferencia en términos de la gravedad de esta enfermedad”, agregó.

Sin embargo, se han estado registrando otras variantes como la XBB.1.5., la cual “se ha estado detectando, pero no ha sido un número todavía importante, y que esperamos, como pasa habitualmente, pueda ir aumentando en su proporción frente al resto de variantes, en las próximas semanas. Es lo que se ha visto en otros lugares del mundo y es esperable que pase acá”, expandió el jefe de Epidemiología del Minsal.

Se han reportado cerca de 129 casos de XBB.1.5 en las últimas semanas, principalmente en viajeros y vigilancia comunitaria. Ninguno de estos casos ha presentado una mayor gravedad, y no ha aumentado los contagios de esta variante de una manera significativa.

“Quisiera insistir en que esto no ha demostrado mayor gravedad en el mundo, estos nuevos sublinajes son parte del estudio que está haciendo la Organización Mundial de Salud en conjunto con el CDC de Estados Unidos”, agregó.

Sobre la mínima posibilidad de volver a ocupar mascarillas de manera obligatoria, la autoridad señaló que en “los primeros análisis que se han hecho de XBB, han demostrado mayor capacidad de contagio, y cualquier variante o sublinaje con esa capacidad, va a tender a ser predominante en algún tiempo”.

“En ese sentido, no se ha visto que estos sublinajes sean especialmente virulentos, es decir, especialmente graves y causen una enfermedad más grave, y ese es un factor fundamental para poder tomar ese tipo de decisiones en término de mascarillas o cuarentenas”, agregó. “No se ha visto que se necesite avanzar en ese sentido y por lo que se ha visto en los datos a nivel internacional, no parece ser ese el camino a avanzar”, cerró.