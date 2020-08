Minsal descarta el levantamiento de cuarentena por plebiscito

Durante la entrega del reporte diario con respecto a la situación de la pandemia por coronavirus en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue muy enfático al momento de aclarar que no se le podrá permitir la salida a las personas con cuarentena por ser caso positivo al virus, aun cuando tengan que ejercer su derecho al voto.

"Si están en cuarentena, debe estar en cuarentena".

En ese sentido, descartó de toda posibilidad que las comunas puedan salir de cuarentena durante el próximo plebiscito y que la única manera de que las personas confirmadas al virus, puedan votar, sea de manera domiciliarias, por lo que de igual forma debe haber una modificación en la ley.

"No podemos levantar la cuarentena, porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas y no creo que por un día haya un cambio tan significativo que podamos levantarla".

"La Constitución asegura el derecho a voto de todos los ciudadanos, no podemos estar en contra y nunca lo hemos estado", dijo el secretario de Estado, agregando que "nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos y, en ese sentido en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena", afirmó el secretario de Estado.

Aprovecho para recalcar la importancia de que estos pacientes, continúen confinados.

"Estando en cuarentena es como tener una neumonía, como tener sarampión, como estar recién operado, las personas enfermas de COVID tienen que estar en su casa. Están con licencia médica, no nos parece correcto que puedan salir a votar a no ser que exista un voto a domicilio y para eso hay que promulgar una ley y no me corresponde manifestarme al respecto", explicó.

"Si la solución es el voto a domicilio depende de la necesaria modificación de la ley y de la capacidad del Servel", agregó.

aclaró, sin embargo, descartó que se vayan a tomar medidas restrictivas semanas antes del plebiscito.

"Las cuarentenas no contemplan las variables de un plebiscito", sentenció.